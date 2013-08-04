Привітання Президента Віктора Януковича з Днем Повітряних Сил

Шановні військовослужбовці, ветерани і працівники

Повітряних Сил Збройних Сил України!

Щиро вітаю вас із професійним святом – Днем Повітряних Сил Збройних Сил України.

У цей святковий день висловлюю усім вам глибоку подяку за мужність, сумлінну і самовіддану службу.

Захист повітряних кордонів держави є почесним, важливим і одним із найвідповідальніших обов’язків.

Бажаю вам міцного здоров’я, добра й злагоди та успіхів у благородній справі зміцнення обороноздатності нашої Вітчизни.

Президент України –

Верховний Головнокомандувач Збройних Сил України

Віктор ЯНУКОВИЧ