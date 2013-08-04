Привітання Президента Віктора Януковича з Днем Повітряних Сил
14:26, 04 серпня 2013Військо
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Привітання Президента України – Верховного Головнокомандувача Збройних Сил України Віктора Януковича з Днем Повітряних Сил Збройних Сил України.
Шановні військовослужбовці, ветерани і працівники
Повітряних Сил Збройних Сил України!
Щиро вітаю вас із професійним святом – Днем Повітряних Сил Збройних Сил України.
У цей святковий день висловлюю усім вам глибоку подяку за мужність, сумлінну і самовіддану службу.
Захист повітряних кордонів держави є почесним, важливим і одним із найвідповідальніших обов’язків.
Бажаю вам міцного здоров’я, добра й злагоди та успіхів у благородній справі зміцнення обороноздатності нашої Вітчизни.
Президент України –
Верховний Головнокомандувач Збройних Сил України
Віктор ЯНУКОВИЧ
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