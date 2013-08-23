Близько 2000 військових долучилися до святкування 70-ї річниці з дня визволення Харкова

– Напередодні пам’ятної дати у двох районах міста відкрито пам’ятні обеліски із залученням військовослужбовців Збройних Сил. А сьогодні біля п’яти поховань воїнів-визволителів під час урочистих мітингів у почесній варті відстояли курсанти Харківського університету Повітряних Сил, – повідомив начальник Харківського гарнізону полковник Олексій Середа

Традиційно в день визволення Харкова мешканці та гості міста зібралися на Меморіалі Слави, аби вшанувати пам’ять героїв та покласти квіти. Участь у заході також взяли голова Харківської обласної державної адміністрації Михайло Добкін, голова Харківської обласної ради Сергій Чернов, Харківський міський голова Геннадій Кернес, полковник Олексій Середа, народні депутати, ветерани війни, начальники військових установ та командири частин.

Присутні вшанували пам’ять загиблих хвилиною мовчання, пролунав урочистий салют, після чого відбулася траурна панахида.

Головні урочистості з нагоди ювілею, у яких узяв участь Президент України Віктор Янукович, пройшли на площі Свободи.

– У центрі міста за участю близько 1000 військовослужбовців Збройних Сил України, Молдови, Російської Федерації та Туреччини відбувся Фестиваль військових оркестрів “Харків – місто військової слави”. Свої військово-патріотичні композиції кожен оркестр представив окремо, а наприкінці заходу вони пролунали єдиним інтернаціональним колективом, – розповів полковник Олексій Середа. Харків’яни побачили виступи 17-ти військових оркестрів. Головним диригентом виступив генерал-майор Володимир Деркач.

– У таких масштабах військовослужбовці ще не брали участі у святкуванні Дня Харкова. Загалом у різних заходах, присвячених пам’ятній даті, було близько 2000 військовослужбовців з чотирьох країн світу. Сподіваюся, пересічні громадяни оцінять наші старання, а ветерани зрозуміють, що ми міцно стоїмо на захисті Вітчизни, – запевнив начальник Харківського гарнізону полковник Олексій Середа.