Для запобігання та виявлення корупційних проявів у армії будуть вивчати світовий досвід
На цьому наголосив Директор Департаменту внутрішнього аудиту та фінансового контролю Максим Гольдарб під час чергового засідання Спільного координаційного комітету щодо діяльності іноземних радників при Міністерстві оборони та Генеральному штабі ЗС України.
Перед Департаментом внутрішнього аудиту та фінансового контролю Міністром оборони було поставлено одне основне завдання – запобігати порушенням законодавства та корупційним проявам. За словами Максима Гольдарба, порушення, виявлені аудиторами Міністерства оборони у першому півріччі поточного року – це майже третина збитків, виявлених усіма аудиторами органів державного сектора України, з яких вдалося відшкодувати понад 20 млн. гривень, що становить понад половину коштів, повернених за результатами усіх проведених аудитів в країні.
– Ми працюємо не для того, щоб доповідати Міністрові про виявлення збитків, а для того, щоб запобігати зловживанням. Аудиторами нашого Департаменту здійснюються превентивні заходи, а саме попередній моніторинг найбільш ризикових операцій, завдяки чому лише за останні три місяці попереджено майже 74 млн. грн. зайвих витрат та втрат надходжень – зазначив Максим Гольдарб.
– Слід зазначити, що ми вивчаємо та використовуємо у роботі кращий міжнародний досвід у сфері внутрішнього аудиту та запобігання корупції. Суттєву допомогу у розвитку внутрішнього аудиту та запобіганні корупції Міністерству оборони України надали іноземні партнери. Ми сподіваємося на подальшу плідну співпрацю у цій сфері – сказав очільник Департаменту.
Нагадаємо, що сьогодні у форматі “круглого столу” відбулося чергове засідання Спільного координаційного комітету щодо діяльності іноземних радників при Міністерстві оборони та Генеральному штабі ЗС України із залученням представників Апарату Ради національної безпеки і оборони України.