Для запобігання та виявлення корупційних проявів у армії будуть вивчати світовий досвід

Перед Департаментом внутрішнього аудиту та фінансового контролю Міністром оборони було поставлено одне основне завдання – запобігати порушенням законодавства та корупційним проявам. За словами Максима Гольдарба, порушення, виявлені аудиторами Міністерства оборони у першому півріччі поточного року – це майже третина збитків, виявлених усіма аудиторами органів державного сектора України, з яких вдалося відшкодувати понад 20 млн. гривень, що становить понад половину коштів, повернених за результатами усіх проведених аудитів в країні.

– Ми працюємо не для того, щоб доповідати Міністрові про виявлення збитків, а для того, щоб запобігати зловживанням. Аудиторами нашого Департаменту здійснюються превентивні заходи, а саме попередній моніторинг найбільш ризикових операцій, завдяки чому лише за останні три місяці попереджено майже 74 млн. грн. зайвих витрат та втрат надходжень – зазначив Максим Гольдарб.

– Слід зазначити, що ми вивчаємо та використовуємо у роботі кращий міжнародний досвід у сфері внутрішнього аудиту та запобігання корупції. Суттєву допомогу у розвитку внутрішнього аудиту та запобіганні корупції Міністерству оборони України надали іноземні партнери. Ми сподіваємося на подальшу плідну співпрацю у цій сфері – сказав очільник Департаменту.

Нагадаємо, що сьогодні у форматі “круглого столу” відбулося чергове засідання Спільного координаційного комітету щодо діяльності іноземних радників при Міністерстві оборони та Генеральному штабі ЗС України із залученням представників Апарату Ради національної безпеки і оборони України.