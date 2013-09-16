19 медалей та 15 дипломів “здобули” українські парашутисти у небі Харківщини

Це відкритий турнір на точність приземлення “Кубок дружби”, 16-й Кубок імені К.О.Калинина з класичного парашутизму та 11-й Кубок пам’яті Героя України Василя Мельникова з групових стрибків на точність приземлення.

У заходах узяли участь понад 60 спортсменів з України, Республіки Білорусь та Росії. Протягом п’яти днів було здійснено близько 500 стрибків як пробних, так і на залік. Призові місця та чемпіонські титули спортсмени виборювали у складі 9-ти чоловічих та 4-х жіночих команд, в особистому заліку.

Україну на змаганнях вже традиційно представляють мешканці Харківської, Донецької, Луганської та Вінницької областей, а також Автономної Республіки Крим. Окремою командою під назвою “Повітряні Сили” виступали військовослужбовці Збройних Сил України, де капітаном збірної – майстер спорту міжнародного класу прапорщик Тетяна Кузнецова, з Харківського університету Повітряних Сил імені Івана Кожедуба.

За підсумками Відкритого турніру на точність приземлення “Кубок дружби” серед жінок в цьому змаганні перемогли тільки українки. Так, золоту медаль виборола працівник Збройних Сил України із Вінниці Ірина Корчмар. На третю сходинку ступила прапорщик Тетяна Кузнецова.

Відзначились представниці Збройних Сил України і змаганнях на Кубок імені К. О. Калинина з класичного парашутизму. В цьому змаганні срібну медаль вручили Ірині Корчмар, а бронзу присудили армійцю Тетяні Кузнецовій.

Під час змагань на Кубку пам’яті Героя України Василя Мельникова з групових стрибків на точність приземлення розрив між балами кандидатів на перемогу був мінімальним. Та, все ж, чемпіонами стали представники Збройних Сил із команди “Повітряні Сили”.

Призи та почесні грамоти вручили: голова Харківського обласної федерації парашутного спорту Олег Шаповалов, військовий комісар Харківського обласного військового комісаріату полковник Олексій Середа, генеральний директор Харківського державного авіаційного виробничого підприємства Герой України Анатолій М’ялиця та інші.

– Одне із змагань – 11-й Кубок пам’яті Героя України сержанта Василя Мельникова, якого навіки внесено до списків військовослужбовців 95-ї аеромобільної бригади проведено під патронатом Харківського обласного військового комісаріату. Гадаю, що завдяки успіхами у небі подвиг воїна-десантника не згасне і слугуватиме орієнтиром для дітей і молоді, – зазначив полковник Олексій Середа.

За словами суддівської колегії, в цілому українські спортсмени зібрали “врожай” із 19 медалей та 15 дипломів.

– Лише жіноча команда “Повітряні Сили” увезла додому 8 золотих, срібних та бронзових нагород, а також 14 письмових подяк. Вважаю, наші тендітні жінки, які служать чи працюють в армії, показали добрий приклад усім іменитим спортсменам, у тому числі й чоловікам, – зауважив головний організатор змагань Олег Шаповалов.