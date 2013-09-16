Військові взяли участь у проведенні військово-патріотичних заходів з нагоди дня міста Дніпропетровськ

Колектив 5-го військового оркестру 6-го армійського корпусу Сухопутних військ Збройних Сил України, під керівництвом військового диригента лейтенанта Олександра Жарія подарував городянам святковий концерт в центрі Дніпропетровська в рамках проведення традиційного параду оркестрів з нагоди Дня міста.

Яскраві, оригінальні попурі у виконанні військового оркестру дарували гарний настрій усім слухачам музичного дійства. А на міській набережній, біля пам’ятника легендарного командувача ВДВ Героя Радянського Союзу генерала армії Василя Пилиповича Маргелова, воїни-десантники продемонстрували гостям та мешканцям міста показові виступи з елементами рукопашного бою. Представники пошукової організації “Гвардія Дніпро” організували для молодого покоління виставку зразків військової техніки та озброєння часів Другої Світової війни. А вихованці флотилії юних моряків та річковиків провели виставку макетів бойових та цивільних кораблів вітчизняного флоту. Завершилося святкування Дня міста Дніпропетровська святковим феєрверком.

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