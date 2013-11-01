У соцмережі Facebook відкрито представництва кораблів “Гетьман Сагайдачний” і “Тернопіль”
17:57, 01 листопада 2013Військо
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Кораблі Військово-Морських Сил України фрегат “Гетьман Сагайдачний” і корвет “Тернопіль”, які на даний час виконують завдання у далеких морських походах, відсьогодні представлені у соціальній мережі Facebook.
У Командуванні українського флоту переконані, що завдяки появі сторінок кораблів у популярній соцмережі, громадяни України більше дізнаються про життєдіяльність екіпажів і національних ВМС загалом.
Варто нагадати, що флагманський корабель українського флоту фрегат “Гетьман Сагайдачний” з вертольотом Ка-27 та групою спеціального призначення 12 жовтня у складі багатонаціонального корабельного з’єднання приступив до виконання завдань операції “Океанський щит” в Аденській затоці. А протичовновий корвет “Тернопіль” з 8 жовтня по 17 листопада виконує завдання в рамках антитерористичної операції НАТО “Активні зусилля” у визначених районах Середземного моря.
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