Міноборони перевіряє стан бойової готовності військових частин на Закарпатті

Керівник вітчизняного оборонного відомства відвідує військові частини (установи), що дислокуються на території Мукачівського гарнізону. Зокрема Міністр оборони ознайомився із розташуванням підрозділів окремої гірсько-піхотної бригади, де командиром полковник Олег Христенко. Павло Лебедєв оглянув казарму, що переобладнується під гуртожиток на 100 місць для військовослужбовців військової служби за контрактом, їдальню, парк бойових машин, спортивний зал, музей бойової слави “128-а окрема гвардійська Туркестансько-Закарпатська двічі Червонопрапорна механізована бригада Сухопутних військ Збройних Сил України”, який був створений у 1957 році.

Разом з Павлом Лебедєвим на місці працює група посадових осіб Міністерства оборони та Генерального штабу Збройних Сил України.