У Києві вшановують пам’ять загиблих воїнів Співдружності націй

Захід розпочався виконанням елегії “Останній сигнал”, яка сповіщає про початок двох хвилин мовчання для вшанування пам’яті загиблих.

Після короткої релігійної служби для різних конфесій з промовами до присутніх виступили поважні особи.

– 11 листопада 1918 року об 11.00 війна завершилася. І сьогодні ми зібралися, щоб віддати належне тим, хто так і не зміг прожити свої щасливі роки у старості, хто так і не повернувся до своїх сімей, хто не дожив до Перемоги – хвилиною мовчання, – сказав Надзвичайний і Повноважний Посол Великої Британії в Україні його високо поважність пан Саймон Сміт.

Далі відбулася церемонія покладання вінків представниками Співдружності націй.