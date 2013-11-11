У Києві вшановують пам’ять загиблих воїнів Співдружності націй
17:26, 11 листопада 2013Військо
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Сьогодні, 11 листопада, з нагоди Дня пам’яті загиблих воїнів Співдружності націй біля меморіалу на могилі Невідомого солдата у столичному парку Вічної Слави відбулася урочиста церемонія. Вінки та квіти до могили Невідомого солдата поклали посли іноземних держав в Україні, військові аташе, члени родин та представники спільнот інших держав. Участь у заході також взяли представники Міністерства оборони України та Генерального штабу Збройних Сил України, військовослужбовці гарнізону міста Києва.
Захід розпочався виконанням елегії “Останній сигнал”, яка сповіщає про початок двох хвилин мовчання для вшанування пам’яті загиблих.
Після короткої релігійної служби для різних конфесій з промовами до присутніх виступили поважні особи.
– 11 листопада 1918 року об 11.00 війна завершилася. І сьогодні ми зібралися, щоб віддати належне тим, хто так і не зміг прожити свої щасливі роки у старості, хто так і не повернувся до своїх сімей, хто не дожив до Перемоги – хвилиною мовчання, – сказав Надзвичайний і Повноважний Посол Великої Британії в Україні його високо поважність пан Саймон Сміт.
Далі відбулася церемонія покладання вінків представниками Співдружності націй.
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