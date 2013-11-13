Командир бойової групи “East” похвалив українських військовиків за роботу під час виборів у Косово

Під час виборів до місцевих органів влади у Косово військовослужбовці національного контингенту виконували важливі завдання на півночі краю

Днями у Косово відбулися вибори до місцевих органів влади. Вперше після проголошення в односторонньому порядку незалежності від Сербії у 2008 році вибори до органів самоврядування пройшли на всій території Косова, в тому числі й у заселеній переважно етнічними сербами північній частині краю, де зараз виконують завдання військовослужбовці національного контингенту багатонаціональної бойової групи “East” сил KFOR.

У зв’язку з тим, що всі основні заходи по забезпеченню порядку та законності під час проведення муніципальних виборів покладалися на місцеву поліцію та підрозділи європейської правоохоронної місії EULEX, першочерговими завданнями для українських військових були посилення охорони важливих об’єктів в зоні інтересу, забезпечення стабільності та спокою у місцях компактного мешкання змішаних етнічних груп та спостереження за основними транспортними вузлами.

Напередодні та під час проведення виборів до місцевих органів влади військовослужбовці національного контингенту виставили тимчасові контрольно-перепускні пункти та спостережні пости у двох населених пунктах. Мобільні групи здійснювали постійне патрулювання у зоні інтересу. Крім того, було посилено цілодобову охорону периметру військової бази “GATE 1” – передового оперативного табору сил KFOR, що знаходиться поблизу адміністративно-розмежувальної лінії з Республікою Сербія, а на випадок виникнення форс-мажорних обставин та загострення ситуації у готовності діяти перебували група швидкого реагування та резервна група.

Також слід додати, що у постійній бойовій готовності перебували особовий склад і техніка інженерної роти національного контингенту, що входить до складу об’єднаної логістичної групи підтримки штабу KFOR. Основним завданням підрозділу капітана Андрія Братащука було розгородження на випадок необхідності штучно створених перешкод (roadblock) на основних шляхах руху миротворчих військ.

Як і очікувалося, вибори до місцевих органів влади на півночі Косова пройшли в напруженій атмосфері. Зокрема, у сербській частині міста Косовська-Митровиця невідомі увірвалися до школи, в якій розташовувалися 16 виборчих дільниць. Люди в масках розбили кабінки для голосування і намагалися викрасти та знищити виборчі бюлетені. У зв’язку з цим на тактичні оперативні центри національних миротворчих контингентів на півночі краю поступило розпорядження вищого штабу щодо блокування доріг у напрямку Республіки Сербія з подальшим оглядом кожного транспортного засобу, що рухається на північ на предмет наявності будь-якої документації з виборчих дільниць.

Однією з перших на бойове розпорядження командування сил KFOR відреагувала резервна група зі складу передової оперативної бази “GATE 1” під керівництвом командира спеціального взводу старшого лейтенанта Богдана Дегодюка. Підрозділ оперативно висунувся у вказаному напрямку, військовослужбовці розгорнули мобільний контрольний пункт, миттєво зайняли позиції і обмежили рух транспортних засобів у напрямку Республіки Сербія. Наступним етапом виконання наказу стало виставлення двох мобільних спостережних постів на важливих ділянках руху конвоїв ОБСЄ, що перевозили бюлетені з виборчих дільниць до центрального виборчого комітету.

Під час підбиття підсумків командир багатонаціональної бойової групи “East” сил KFOR полковник американської армії Девід Вудс зазначив, що всі військовослужбовці національного контингенту, які були задіяні до забезпечення безпеки та порядку під час проведення виборів, продемонстрували високий професіоналізм і відмінно справилися з поставленим завданням.

– Ваші оперативні та рішучі дії в черговий раз підтвердили, що українському підрозділу можна без вагань довіряти завдання максимальної відповідальності. Ви одними з перших відреагували на бойове розпорядження, ефективно з ним впоралися, і це стало одним із важливих факторів виконання операції загалом, – наголосив полковник американської армії Девід Вудс.