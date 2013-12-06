Групу генералів та офіцерів Збройних Сил відзначено державними нагородами України

Указом Президента України № 669/2013 від 6 грудня 2013 року “Про відзначення державними нагородами України” за значний особистий внесок у зміцнення обороноздатності Української держави, зразкове виконання військового обов’язку, високий професіоналізм та з нагоди Дня Збройних Сил України нагороджено групу генералів та офіцерів.

Орденом Богдана Хмельницького II ступеня нагороджено заступника командувача Повітряних Сил з авіації - начальника авіації Командування Повітряних Сил ЗС України генерал-лейтенанта НІКІФОРОВА Василя Семеновича, Головного інспектора Міністерства оборони України генерал-лейтенанта запасу ФРОЛОВА Валерія Семеновича. Орденом Богдана Хмельницького III ступеня – начальника штабу - першого заступника командувача Південного оперативного командування генерал-майора ФЕДОРОВА Ігоря Васильовича, командира 30 окремої механізованої бригади 8 армійського корпусу Сухопутних військ ЗС України полковника НЕСТЕРЕНКА Олександра Володимировича. Орденом Данила Галицького нагороджено начальника штабу - першого заступника командувача Повітряних Сил ЗС України генерал-майора АРТЕМЕНКА Артура Миколайовича, командира 11 окремої артилерійської бригади 13 армійського корпусу Сухопутних військ Збройних Сил України полковника ЛІСОВОГО Олега Петровича, начальника відділення - провідного інженера-випробувача відділу Державного науково-випробувального центру ЗС України підполковника ШАПОВАЛОВА Олега Леонідовича, начальника ракетних військ і артилерії - начальника відділу управління 6 гвардійського армійського корпусу Сухопутних військ ЗС України полковника ЯКУБУ Валерія Семеновича. Медаллю “За військову службу Україні” нагороджені старший технік роти інженерно-саперного батальйону 91 інженерного полку 6 гвардійського армійського корпусу Сухопутних військ ЗС України старший прапорщик КУБРАК Олександр Васильович, командир групи відділу 143 центру розмінування Головного управління оперативного забезпечення ЗС України капітан МУДРИЙ Сергій Васильович, командир навчальної роти ліцеїстів - старший офіцер-вихователь Київського військового ліцею імені Івана Богуна підполковник РОМАХІН В’ячеслав Юрійович, начальник ракетних військ і артилерії - начальник групи управління військ берегової оборони Командування Військово-Морських Сил ЗС України полковник СУК Олександр Петрович, командир авіаційної ескадрильї 831 бригади тактичної авіації повітряного командування “Центр” Повітряних Сил ЗС України підполковник ФІШЕР Дмитро Вільгельмович. Медаллю “За бездоганну службу” III ступеня нагороджено директора Департаменту правового забезпечення Міністерства оборони України полковника юстиції ДЕМ’ЯНЕНКА Дмитра Юрійовича, начальника Територіального управління внутрішнього аудиту військових частин, безпосередньо підпорядкованих Міністерству оборони України та Генеральному штабу ЗС України полковника ТИТКОВСЬКОГО Олександра Івановича.

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