Інформація щодо можливого залучення Збройних Сил України до політичних акцій у Києві не відповідає дійсності

На цьому сьогодні, 12 грудня, наголосив Міністр оборони України Павло Лебедєв.

Глава оборонного відомства нагадав, що згідно зі статтею 17 та статтею 37 Конституції України участь підрозділів Збройних Сил України у внутрішньополітичній боротьбі повністю виключена.

“Збройні Сили України є державним інститутом, призначенням якого є оборона України, захист її суверенітету, територіальної цілісності і недоторканності. Згідно з положеннями Конституції, Збройні Сили України не можуть бути використані для обмеження прав і свобод громадян або з метою повалення конституційного ладу в країні, зміщення органів влади або перешкоди їх діяльності”, – підкреслив Павло Лебедєв.

Міністерство оборони України закликає журналістів поширювати виключно перевірену інформацію, отриману з офіційних джерел.