Адмірал Юрій Іл’їн: “Успішне виконання корветом “Тернопіль” завдань середземноморського походу важливе з точки зору накопичення досвіду участі кораблів флоту в міжнародних операціях”

Командувач ВМС ЗС України адмірал Юрій Іл’їн наголосив, що екіпаж корабля і оглядова команда успішно виконали поставлені перед ними завдання, водночас винесені на обговорення питання є дуже важливими з точки зору накопичення досвіду участі вітчизняних кораблів в міжнародних операціях, метою якої є виконання завдань в районах світового океану, де є національні інтереси нашої держави, а також підтримання безпеки на морі. Крім того, керівник виду Збройних Сил України підкреслив необхідність удосконалення підготовки особового складу на базі отриманого досвіду.

Адмірал Юрій Іл’їн також зазначив, що у листопаді під час участі в роботі конференції командувачів військово-морських сил провідних країн світу у Лондоні він отримав дуже позитивну інформацію від військово-морського керівництва НАТО, командувачів флотів різних країн світу щодо морського вишколу особового складу кораблів українських ВМС, у тому числі корвета “Тернопіль”.

– Це є результат колективної роботи командування флоту, бригади надводних кораблів, і, звичайно, командира корабля і самого екіпажу, – сказав командувач ВМС ЗС України.

Під час виступів на нараді представників командування бригади надводних кораблів, начальників управлінь, відділів і служб командування ВМС змістовно проаналізовано підсумки середземноморського походу, зроблені відповідні висновки, внесено конкретні пропозиції.

Згідно наказу командувача ВМС ЗС України, група військовослужбовців корвету “Тернопіль” за проявлені під час виконання завдань антитерористичної операції НАТО “Активні зусилля” високі професійність та вишкіл нагороджені цінними подарунками і грамотами. Нагороди особовому складу вручив командувач ВМС ЗС України адмірал Юрій Іл’їн.

Як повідомлялося, корвет ВМС ЗС України “Тернопіль” під командуванням капітана 3 рангу Олега Григор’єва з оглядовою командою на борту з 8 жовтня по 16 листопада поточного року здійснив похід у Середземне море. Під час патрулювання у визначених районах Середземного моря кораблем виявлено близько 700 надводних суден, опитано в рамках операції “Активні зусилля” 75 суден, в рамках операції “Чорноморська гармонія” – 7 суден. “Тернополем” протягом 25 ходових діб пройдено близько 5 тисяч морських миль. Корабель відвідав бази Суда (острів Крит, Греція) і Акзас-Карагач (Турецька Республіка).

Довідка. Мета операції “Активні зусилля” – запобігання незаконному переміщенню зброї, наркотиків, попередження терористичних актів, торгівлі людьми та здійснення контролю за судноплавством. Корвет “Тернопіль” у 2007 році став першим кораблем українського флоту, який долучився до операції “Активні зусилля”. Окрім нього, в цій операції свого часу також брали участь фрегат “Гетьман Сагайдачний” і корвет “Луцьк”.