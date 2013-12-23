Сергій Бубка вручив нагороду найкращому спортсмену листопада - армійцеві

Рівненський стрілець приїхав до Києва разом із тренером Сергієм Бондарем. Нагороду їм вручав президент Національного олімпійського комітету України Сергій Бубка. Він вручив переможцям дипломи і грошові премії та подарував пам’ятні статуетки.

– Олеже, олімпійська медаль завжди знаходиться поряд з тобою: у Пекіні ти був четвертим, у Лондоні п’ятим, – констатував Сергій Бубка. – Ти на правильному шляху, і ми усі віримо у тебе. Бажаємо досягти своєї мети на Олімпійських іграх у Ріо-де-Жанейро!

Варто зазначити, що Олег Омельчук відзначився вдалими виступами на етапах Кубка світу, з міжнародних стартів стрілок привіз дві срібні нагороди. А у Мюнхені під час Фіналу світового Кубку він виборов бронзову медаль у стрільбі з пневматичного пістолета з дистанції 10 м.