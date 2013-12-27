Військовослужбовці-контрактники прийняли присягу на вірність народу України

У заході, який відбувся на площі біля пам’ятника героям-підводникам, взяли участь представники керівництва Академії ВМС ім. П. С. Нахімова, навчального центру, Нахімовського району міста, ветерани флоту, духовенство, батьки та рідні військовослужбовців.

Тимчасово виконуючий обов’язки начальника Академії ВМС ім. П. С. Нахімова капітан 1 рангу Олексій Неїжпапа від імені командувача Військово-Морських Сил ЗС України адмірала Юрія Іл’їна та керівництва навчального закладу привітав військовослужбовців з важливою подією у їх житті, побажав успіхів у службі, міцного флотського здоров’я, злагоди та благополуччя.

– Ви стали в однострій великої флотської родини. Присяга приймається один раз і назавжди, сьогодні ви дали клятву на вірність Україні, на вірність її народу, завжди пам’ятайте про це, – наголосив капітан 1 рангу Олексій Неїжпапа.

Завершився захід проходженням урочистим маршем.