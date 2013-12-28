Інспекція Місії ООН зі стабілізації у ДР Конго перевірила табір українського національного контингенту на майданчику “Букаву”

Основна мета роботи інспекції – перевірка справності та наявності майна, автомобільної техніки, засобів життєдіяльності табору, умов проживання особового складу. Цього разу основний акцент робився на речовому майні контингенту, засобах зв’язку та комунікації, умовах і побутовій техніці для приготування їжі. Відповідно до вимог Місії, подібні інспекції проводяться кожні три місяці.

– Ми вже вдруге перевіряємо український табір на майданчику “Букаву”, – розповідає інспектор Місії ООН зі стабілізації у ДР Конго Альшиблі Ауман (Alshibli Ayman), – і вкотре переконуємося у чіткій організації та дисципліні військовослужбовців. Заявлене майно та техніка завжди у відмінному стані, зберігаються згідно з правилами. Окремо відзначу умови проживання і забезпечення особового складу, які в порівнянні з іншими контингентами є одними з кращих.

За результатами перевірки буде складений рапорт, який надійде до головного штабу Місії ООН зі стабілізації у ДР Конго.