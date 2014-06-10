Кабмін ліквідував Академію військово-морських сил ім. Нахімова в Севастополі

Про це йдеться в постанові Кабміну №163. "Ліквідувати Академію військово-морських сил ім. П. Нахімова (місто Севастополь) і Військово-морський коледж старшинського складу зазначеної Академії", - йдеться в постанові, передає "Українська правда".

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Замість ліквідованого ВУЗу уряд створив факультет військово-морських сил в Одеській національній морській академії та відділення військової підготовки в Морехідному коледжі технічного флоту при ній.

Кабмін постановив, що "ад'юнкти, курсанти, студенти, в тому числі, які навчаються за програмою підготовки офіцерів запасу, військовослужбовці військової служби за контрактом рядового, сержантського та старшинського складу, які навчаються на заочній формі навчання, Академії військово-морських сил ім. П. Нахімова продовжать навчання в Одеській національній морській академії".

Курсанти Військово-морського коледжу Академії ім. П. Нахімова продовжать навчання в Морехідному коледжі в Одесі.