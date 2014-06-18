Українські танки в зоні АТО ремонтуватимуть виїзні бригади заводу імені В. О. Малишева

Збройні сили України та Державне підприємство «Завод імені В. О. Малишева» заключили договір про ремонт озброєння, що було пошкоджене в ході антитерористичної операції на сході країни.

Про це УНІАН повідомили в Міністерстві оборони України.

Ремонтом неважких пошкоджень будуть займатися самі військові, а вже більш серйозними поломками — працівники заводу. На підприємстві створені виїзні бригади, які працюватимуть безпосередньо в зоні АТО.

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"Виїзні бригади спеціалізуються на ремонті систем керування озброєння бронетехніки. Йдеться про профільну для заводу техніку: танки Т-64БВ, а також бойові машини «Булат»", — зазначив начальник управління Центрального бронетанкового управління Озброєння ЗС України полковник Володимир Дудар.

Довідка: Державне підприємство «Завод імені В. О. Малишева» виробляє танки типу «Булат», «Оплот», а також БТР-4 і бойові модулі для бронетехніки. Також підприємство спеціалізується на серійному виготовлені опозитних двигунів для танків.