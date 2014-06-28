Військовослужбовці Житомирської області здали донорську кров

В акції взяли участь 36 військовослужбовців, які здали близько 15 л крові. Донорська кров піде на потреби захисників, які проходять лікування у військових лікувальних закладах, говориться в повідомленні Маністерства оборони.

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Кожен донор в погонах пройшов реєстрацію та ретельний огляд лікаря, з вимірюванням артеріального тиску та іншими необхідними медичними процедурами.

Заступник командира військової частини з виховної роботи підполковник Сергій Поліщук запевнив, що здача крові буде проводитися особовим складом систематично. "Допомогти іншому - це вже вчинок, гідний поваги, а віддати частину своєї крові тому хто її потребує, якщо це в твоїх силах, це просто обов’язок", - зазначив офіцер.