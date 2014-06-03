У центрі "Десна" відбувся день донора: військові здали майже 30 літрів крові

Кожен донор в погонах пройшов реєстрацію та ретельний огляд лікаря, з вимірюванням артеріального тиску та іншими необхідними медичними маніпуляціями.

Як повідомив начальник відділення заготівлі і консервації крові Центру крові Збройних сил України підполковник медичної служби Андрій Собченко, уся зібрана кров пройде ретельну перевірку в лабораторії центру, буде відповідним чином оброблена і використана для потреб тих, хто зараз лікується в медичних закладах Міністерства оборони України.

– Такі акції у Десні проходять не менше п’яти разів на рік. Більшість військових відмовляються від оплати за надану кров, адже це благородна справа, і вона завжди притаманна військовослужбовцям Збройних Сил, – повідомив начальник медичної служби навчального центру майор медичної служби Богдан Бондарук.