У центрі "Десна" відбувся день донора: військові здали майже 30 літрів крові
У 169 навчальному центрі Сухопутних військ Збройних сил України, що в селищі Десна на Чернігівщині, відбувся День донора. Понад 80 військовослужбовців добровільно здали майже 30 літрів крові.
Кожен донор в погонах пройшов реєстрацію та ретельний огляд лікаря, з вимірюванням артеріального тиску та іншими необхідними медичними маніпуляціями.
Як повідомив начальник відділення заготівлі і консервації крові Центру крові Збройних сил України підполковник медичної служби Андрій Собченко, уся зібрана кров пройде ретельну перевірку в лабораторії центру, буде відповідним чином оброблена і використана для потреб тих, хто зараз лікується в медичних закладах Міністерства оборони України.
– Такі акції у Десні проходять не менше п’яти разів на рік. Більшість військових відмовляються від оплати за надану кров, адже це благородна справа, і вона завжди притаманна військовослужбовцям Збройних Сил, – повідомив начальник медичної служби навчального центру майор медичної служби Богдан Бондарук.