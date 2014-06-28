Курсанти Академії сухопутних військ відвідали поранених під час АТО

Офіцери і курсанти навчального закладу завітали до військовослужбовців не з порожніми руками. Зокрема, кожен хворий отримав солодкі напої, фрукти, а головне увагу, йдеться у повідомленні Міністерства оборони.

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Офіцери і курсанти завітали у палати до важкопоранених, а із легкопораненими вони поспілкувалися на подвір’ї шпиталю.

Варто зазначити, що серед пацієнтів, яких відвідали військовослужбовці Академії, були і випускники навчального закладу різних років.

Залишаючи стіни медичного закладу військовослужбовці Академії пообіцяли хворим навідувати їх, а ті у свою чергу, подякували за несподіваний, але дуже приємний візит.