Українські десантники відбивають атаку терористів

Бійці 95 окремої аеромобільної бригади ЗС України відбивають атаку терористів.

На сході перемир'ям і не «пахне». На вогневих рубежах поблизу Слов'янська військовослужбовці 95 окремої аеромобільної бригади ЗС України відбивають напади терористів, йдеться в повідомленні прес-служби Міноборони. Нагадаємо,за інформацією керівника Центру військово-політичних досліджень Дмитра Тимчука, сьогодні терористи обстріляли позиції сил АТО на горі Карачун поблизу Слов'янська. © Фото Міноборони © Фото Міноборони © Фото Міноборони © Фото Міноборони

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