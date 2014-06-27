Українські десантники відбивають атаку терористів
12:11, 27 червня 2014Військо
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Бійці 95 окремої аеромобільної бригади ЗС України відбивають атаку терористів.
Українські десантники відбивають атаку терористів (фото) / Фото: Міноборони
На сході перемир'ям і не «пахне». На вогневих рубежах поблизу Слов'янська військовослужбовці 95 окремої аеромобільної бригади ЗС України відбивають напади терористів, йдеться в повідомленні прес-служби Міноборони.
Нагадаємо,за інформацією керівника Центру військово-політичних досліджень Дмитра Тимчука, сьогодні терористи обстріляли позиції сил АТО на горі Карачун поблизу Слов'янська.
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