Біля Слов’янська при обстрілі блокпоста загинули українські військові

Не зважаючи на мирні ініціативи керівництва України та одностороннє припинення вогню, обстановка в східних регіонах країни залишається досить загостреною, йдеться у повідомленні Міністерства оборони.

Читайте такожТимчук: терористи почали обстріл позицій сил АТО під Слов'янськом

Так банди терористів здійснили мінометний обстріл з житлового сектору населеного пункту Семенівка блокпосту неподалік Слов’янська, де несуть службу військовослужбовці збройних сил України.

Внаслідок обстрілу, серед військовослужбовців збройних сил є загиблі та поранені.