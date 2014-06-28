Біля Слов’янська при обстрілі блокпоста загинули українські військові
18:29, 28 червня 2014Військо
0 0
Не дивлячись на оголошене перемир’я, бойовики ігнорують мирний план врегулювання ситуації на сході України, продовжуючи напади на сили АТО.
REUTERS
Не зважаючи на мирні ініціативи керівництва України та одностороннє припинення вогню, обстановка в східних регіонах країни залишається досить загостреною, йдеться у повідомленні Міністерства оборони.
Читайте такожТимчук: терористи почали обстріл позицій сил АТО під Слов'янськом
Так банди терористів здійснили мінометний обстріл з житлового сектору населеного пункту Семенівка блокпосту неподалік Слов’янська, де несуть службу військовослужбовці збройних сил України.
Внаслідок обстрілу, серед військовослужбовців збройних сил є загиблі та поранені.
Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter