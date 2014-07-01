Військовим з оперативного командування "Південь" вручили держнагороди

Сьогодні, 1 липня, у місті Дніпропетровськ, командувач військ оперативного командування «Південь» генерал-лейтенант Руслан Хомчак вручив державні нагороди військовослужбовцям, які проявили особисту мужність і героїзм у захисті державного суверенітету та територіальної цілісності України.

Привітати героїв прийшли керівництво обласної державної адміністрації, рідні та бойові побратими військових.

Урочиста церемонія нагородження орденом «За мужність» III ступеня, військовослужбовця 93 окремої механізованої бригади старшого солдата Юрія Білика пройшла на Алеї Слави оперативного командування «Південь».

Старший солдат Білик Юрій Володимирович у ході п’ятигодинного бою на блокпосту поблизу одного з селищ на Донеччині, влучним вогнем знищив дві снайперські точки противника. Отримавши осколкове поранення ноги він до останнього відмовлявся залишати блокпост. Боєць пройшов курс лікування та реабілітації у Дніпропетровському госпіталі. Днями Юрій повернеться до своєї роти, де подовжить виконувати бойові завдання.

Орден Богдана Хмельницького ІІІ ступеня також вручено заступнику командира окремої бригади армійської авіації з льотної підготовки підполковнику Валентину Цигульському, який в даний час проходить тривале лікування у Дніпропетровській лікарні.

Виконуючи бойове завдання в районі міста Слов’янськ Донецької області, пара вертольотів Мі-24 були обстріляні терористами із переносних зенітних ракетних комплексів та крупнокаліберних кулеметів. В одному з Мі-24, яким пілотував підполковник Валентин Цигульський, загорілася вантажна кабіна та періодично відмовляло управління. Офіцеру вдалося збалансувати машину та здійснити аварійну посадку. Через потужний удар командир екіпажу зазнав сильних травм та переломів, а його штурман-оператор через численні пошкодження спини та кінцівок втратив свідомість. Будучи важкотравмованим, підполковник витягнув штурмана-оператора з палаючої кабіни.