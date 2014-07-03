У Міноборони створено групу з визволення полонених
17:32, 03 липня 2014Військо
0 0
У Міністерстві оборони створено робочу групу щодо організації визволення військовослужбовців Збройних сил України, яких утримують незаконні збройні формування,
Міноборони працює над звільненням полонених
Про це повідомляє прес-служба відомства.
Для організації взаємодії з родичами військовослужбовців та громадськими організаціями щодо обміну наявною інформацією про затриманих військовослужбовців працюють контактні телефони посадових осіб робочої групи:
черговий Головного управління ВСП — тел. (044) 456-41-28;
оперативна група Головного управління ВСП — тел. (044) 454-73-03;
e-mail: xuedcg@ukr.net;
представник робочої групи — полковник Каштанов Віталій Валерійович. Тел. (044) 454-73-15.
Як повідомляв УНІАН, 2 липня в.о. міністра оборони Михайло Коваль заявив, що терористи утримують у полоні 29 українських військовослужбовців.
Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter