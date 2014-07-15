В АТО заявляють, що продовжують стискати кільце навколо бойовиків

Про це повідомляє прес-центр Антитерористичної операції на своїй сторінці у Facebook.

«Сили АТО продовжують виконувати завдання у визначених районах, стискаючи кільце навколо районів, що підконтрольні бойовикам. Одночасно з цим тривають заходи з відновлення діяльності інфраструктури в тих населених пунктах та територіях, які звільнено від бойовиків. Зокрема, проводяться роботи з розмінування автомобільних шляхів, будівель та інших споруд, які бойовики замінували під час перебування на цих територіях», - йдеться в повідомленні.

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У прес-центрі також зазначили, що у зв’язку із розслідуванням ситуації, що пов’язана з падінням військово-транспортного літака Ан-26 ПС ЗС України в Луганській області, польоти авіації сил АТО призупинені до окремого розпорядження. Авіація сил АТО перебуває в пунктах постійної дислокації з 14 липня.

У прес-центрі АТО також нагадали, що літак Ан-26 перевозив вантаж невійськового характеру, зокрема питну воду та продукти харчування для особового складу сил АТО, який несе службу на блокпостах на визначених ділянках державного кордону України. Літак рухався на висоті понад 6500 метрів, з 12.30 відучора зв’язок з літаком припинився.

«Існуючі засоби ураження ПЗРК, що є, за даними нашої розвідки, на озброєнні у бойовиків, не спроможні влучити у літак на такій висоті. Працює комісія, яка має встановити причини падіння літака Ан-26», - повідомили у прес-центрі, зазначивши, що пошуково-рятувальна операція з пошуку 6 членів екіпажу літака Ан-26 продовжується.