РНБО: по бійцям АТО у Зеленопіллі могли стріляти з новітньої установки "Торнадо" з території РФ

Заступник секретаря Ради національної безпеки і оборони Михайло Коваль підтвердив, що під Зеленопіллям терористи обстрілювали українських бійців з російських систем залпового вогню "Торнадо".

Про це він сказав в прямому ефірі "Свободи слова" на ICTV у понеділок, 14 липня, повідомляє "Обозреватель".

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"Щодо нещодавніх подій в районі Зеленопілля. Ми, військові експерти, чітко бачимо, що стріляли не з установки "Град". А стріляли швидше з установки "Торнадо", прийнятої в збройних силах Росії в 2010 році. Тому що всі ураження нашої техніки, всі ті моменти, які ми бачимо на знімках, підказують, що це саме ті реактивні снаряди, які застосовуються саме цією системою", - сказав Коваль.

Нагадаємо, що про обстріл з "Торнадо" під Зеленопіллям 13 липня повідомив журналіст телеканалу "Інтер" Роман Бочкала. За його словами, коли "Град" може вести вогонь на відстані 20 км, то "Торнадо" - на відстані 90 км. Це може означати, що з систем "Торнадо" стріляли з території РФ.

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В результаті обстрілу під Зеленопіллям загинули 19 українських воїнів, точна кількість поранених поки не відомо.