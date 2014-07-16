Заступник міністра оборони зустрівся з сім`ями військових 72-ї окремої механізованої бригади

У заході також взяли участь представники керівного складу структурних підрозділів Міністерства оборони та Генерального штабу ЗС, говориться в повідомленні Міністерства оборони.

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Заступник глави оборонного відомства та присутні військові керівники відповіли на численні запитання учасників ініціативної групи щодо ходу АТО, можливості проведення чергового етапу мобілізації в державі, критеріїв відбору громадян на військову службу, а також інші питання, які цікавили членів сімей військовослужбовців.

Зокрема, було наголошено, що в даний час до розташувань підрозділів ЗС, які протягом останніх днів зазнали ударів з боку терористів, висуваються колони бронетехніки з особовим складом, запасами боєприпасів, харчів і води. У результаті цих дій військові підрозділи, які в даний час потребують допомоги, буде повністю деблоковано та підсилено.

Також у ході зустрічі присутні посадові особи Міністерства оборони та Генерального штабу ЗС високо оцінили професіоналізм дій командира 72-ї окремої механізованої бригади полковника Андрія Грищенка, підлеглі якого виявляють героїзм та відвагу під час звільнення нашої землі від бандформувань.