У Луганській області терористи викрали чотирьох міліціонерів

Як повідомила УНІАН начальник ВЗГ ГУМВС в області Тетяна Погукай, 15 липня о 12.20 на автомобілі чергової частини «ВАЗ-2107» на місце події в село Боровеньки виїхала слідчо-оперативна група в складі: слідчий – капітан міліції Ірина Мусатова, оперуповноважений кримінального розшуку майор міліції Євген Пономарьов, міліціонер-водій старший прапорщик міліції Віталій Коровкін і лейтенант оперуповноважений міліції Родіон Токар. О 16.10 зв'язок з ними зник.

Читайте такожУ Горлівці терористи викрали співробітницю міськуправління міліції - ЗМІЗа наявною інформацією, даних співробітників міліції озброєні автоматичною зброєю люди, одягнені в камуфльовану форму, привезли в місто Сєвєродонецьк, і заводили до захопленої будівлі недобудованого ізолятора тимчасового утримання Сєвєродонецького міського відділу. У співробітників міліції на голови були одягнені пакети.