Центр розмінування підсилює сили АТО спеціалістами

Як повідомляє прес-служба Міністерства оборони України, починаючи з березня 2014 року майже 10 штатних груп Центру розмінування постійно працюють над виявленням, розмінуванням та знищенням мін, снарядів і саморобних вибухових пристроїв у південно-східних районах України та в зоні проведення антитерористичної операції.

Також у Центрі створено відділ розмінування (мінування), де інструктори з миротворчим досвідом і досвідом виконання бойових завдань у районі проведення антитерористичної операції за прискореною програмою готують фахівців для підсилення та ефективної ротації підрозділів АТО групами розмінування.

Читайте такожУ звільнених від терористів населених пунктах тривають роботи з розмінування Начальник Центру полковник Володимир Родіков підкреслив, що європейські та американські фахівці неодноразово давали високу оцінку реальному стану і потенціалу розвитку Центру.

"Минулого місяця в рамках американської технічної допомоги ми отримали два з п’яти роботів-саперів аналогічних тим, з якими нашим групам розмінування доводилося працювати у складі Міжнародних сил сприяння безпеці в Ісламській Республіці Афганістан", - повідомив офіцер.

Крім того, нещодавно Центр розмінування отримав ліцензії від Міністерства освіти і науки України на підготовку цивільних фахівців за спеціальностями: «Сапер» і «Водолаз». У перспективі Центр за два місяці готуватиме й «Водолаза-підривника».