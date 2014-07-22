Батальон "Донбас" знищив два танки терористів за допомогою безпілотників (відео)

Про це повідомляється на Facebook-сторінці батальону.

Зокрема, уточнюється, що виконати бойову операцію українським військовим удалося завдяки безпілотній авіації.

"Бійці зазначають, що така техніка не лише може врятувати сотні життів, але й значно допомагає у бою", - зазначається у повідомленні.

За свідченням командира батальйону Семена Семенченко, подібну техніку використовують і сепаратисти.

Читайте такожНа базі батальйону «Донбас» сформують 3-й резервний підрозділВтім, на одному зі збитих безпілотників проросійських бойовиків було помічено окремі потужності для перевезення зброї чи боєприпасів. Відтак, військові не відкидають версії про ймовірну допомогу сепаратистам саме такою технікою.