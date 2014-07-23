У Карлівці, Нетайловому, Первомайському піднято український прапор
17:49, 23 липня 2014Військо
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Над місцевими адміністраціями Карлівки, Нетайлового, Первомайського піднято український прапор як символ повернення миру.
Міноборони
Результатом впевнених активних дій підрозділів Збройних Сил України та інших силових структур, залучених до АТО, стали звільнені населені пункти Карлівка, Нетайлове, Первомайське. Над місцевими адміністраціями піднято український прапор як символ повернення миру.
Українські війська продовжують з усіх боків оточувати Донецьк. Зараз ведуться бої у Лисичанську. В той же час терористи продовжують спрямовувати свої системи залпового вогню на мирні квартали, намагаючись дискредитувати сили АТО.
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