У Карлівці, Нетайловому, Первомайському піднято український прапор

Результатом впевнених активних дій підрозділів Збройних Сил України та інших силових структур, залучених до АТО, стали звільнені населені пункти Карлівка, Нетайлове, Первомайське. Над місцевими адміністраціями піднято український прапор як символ повернення миру.

Українські війська продовжують з усіх боків оточувати Донецьк. Зараз ведуться бої у Лисичанську. В той же час терористи продовжують спрямовувати свої системи залпового вогню на мирні квартали, намагаючись дискредитувати сили АТО.