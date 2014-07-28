Протягом доби терористи 24 рази обстріляли позиції Збройних сил України - РНБО

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив речник інформаційного центру РНБО Андрій Лисенко сьогодні на брифінгу в Києві.

«Відступаючи, терористи 24 рази обстріляли блокпости та позиції підрозділів Збройних сил України в районах населених пунктів Луганськ, Новий Світ, Маринівка, Амвросіївка, Комісарівка, Придорожне», - зазначив він.

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