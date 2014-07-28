Протягом доби терористи 24 рази обстріляли позиції Збройних сил України - РНБО
12:44, 28 липня 2014Військо
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Протягом доби терористи 24 рази обстріляли позиції Збройних сил України.
REUTERS
Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив речник інформаційного центру РНБО Андрій Лисенко сьогодні на брифінгу в Києві.
«Відступаючи, терористи 24 рази обстріляли блокпости та позиції підрозділів Збройних сил України в районах населених пунктів Луганськ, Новий Світ, Маринівка, Амвросіївка, Комісарівка, Придорожне», - зазначив він.
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