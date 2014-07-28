Сили АТО звільнили Дебальцеве - РНБО

Сили АТО звільнили місто Дебальцеве в Донецькій області.

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив речник інформаційного центру Ради національної безпеки і оборони України (РНБО) Андрій Лисенко сьогодні на брифінгу в Києві.

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«Учора літаки повітряних сил ЗСУ завдали удари по скупченнях терористів, знищивши велику кількість бронетехніки та живої сили бойовиків», - зазначив він.

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«Це дозволило активізувати наступ сил АТО та звільнити Дебальцеве та стратегічно важливу висоту Савур-Могила, з якої бойовики постійно вели обстріл позицій українських силовиків», - додав Лисенко.