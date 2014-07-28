Підрозділи збройних сил увійшли у міста Шахтарськ, Торез і Лутугіне

Контроль ситуації даних міст створює сприятливі умови для остаточного оточення терористичних угруповань, що перебувають в Донецьку та Горлівці, говориться в повідомленні на сайті Міністерства оборони.

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Обстановка у населених пунктах в зоні проведення АТО залишається досить складною у зв’язку з виводом із ладу основних систем життєзабезпечення.

Водночас не виключається проведення диверсійними групами масштабних терористичних актів з метою залякування населення, формування невдоволення та переконання у нездатності влади України тримати ситуацію під контролем і забезпечувати безпеку як власних, так і іноземних громадян.

Начальник Генерального штабу збройних сил, генерал-лейтенант Віктор Муженко доповів президенту Петру Порошенку про взяття силами АТО під контроль Савур-Могили.

Савур-Могила є стратегічною висотою на кордоні Луганської, Донецької та Ростовської області Росії, з якої терористи обстрілювали українських військових та ряд населених пунктів.

Також наші військові увійшли в Шахтарськ, Торез та Лутугіне. Тривають бої за повне звільнення міст Первомайськ та Сніжне. Підрозділи збройних сил та Національної гвардії закріпилися на околицях Горлівки та готуються до її звільнення. Контроль над цими територіями дозволить оточити та знешкодити донецьке та горлівське угруповання терористів. Окрім цього, підрозділи високомобільних десантних військ провели рейдові дії в напрямку населених пунктів Рідкодуб, Логвіне та Тернове, де були ліквідовані і знищені блокпости та вогневі точки терористів.