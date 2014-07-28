Україна відбила у терористів сім з десяти телевеж

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив речник Інформаційного центру РНБО Андрій Лисенко сьогодні на брифінгу в Києві.

«Продовжується відновлення трансляції українських телеканалів у звільнених населених пунктах», - зазначив він.

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