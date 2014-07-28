Україна відбила у терористів сім з десяти телевеж
13:54, 28 липня 2014Політика
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З 10 захоплених терористами в Донецькій та Луганській областях телевеж 7 вже контролюються Україною.
Україна повернула контроль над сімома вежами / vseprosto.net
Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив речник Інформаційного центру РНБО Андрій Лисенко сьогодні на брифінгу в Києві.
«Продовжується відновлення трансляції українських телеканалів у звільнених населених пунктах», - зазначив він.
Читайте такожНа горі Карачун впала телевежа«З початку АТО із 10 захоплених терористами телевеж 7 вже контролюється Україною. Зокрема, вчора у Лисичанську Луганської області відновлено трансляцію українських телеканалів», - заявив Лисенко.
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