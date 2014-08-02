Військові повертають радянські танки-пам'ятники, вкрадені з постаментів на Донбасі

Свого часу він слугував пам’ятником Перемоги над німецько-фашистськими загарбниками, але терористи зняли машину з постаменту та переобладнали для бою в сучасних умовах.

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Танк використовувався, в першу чергу, як засіб психологічного впливу на громадськість. Терористи їздили ним містами Донбасу та хизувались своєю надуманою військовою силою. На броні бандити намалювали червону зірку, а додаткові баки прикрашали написи «На Львов» та «На Киев». Крім цього, терористи використовували його як пересувну броньовану вогневу точку.

Спеціалістами Збройних Сил України досліджується факт стрільби з гармати танку. Та беззаперечним є той факт, що з великокаліберного кулемету на саморобної турелі, яку терористи встановили на башті танку, вівся вогонь як по мирному населенню, так і по військовослужбовцях ЗСУ та інших військових формувань, що виконують завдання в рамках АТО.

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Після встановлення акумуляторів бойова машина завелась і сама заїхала на трал для транспортування на ремонтну базу Збройних Сил України. Після проведення всіх необхідних робіт з демілітаризації цього броньованого пам’ятника його урочисто повернуть назад на постамент.