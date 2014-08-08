В зону АТО щоденно поставляються від 300 до 400 комплектів бронезахисту

Заступник начальника Центрального управління речового забезпечення Збройних Сил України полковник Юрій Гусляков зазначив, що нині забезпеченість особового складу на Сході України становить майже 86%.

— Міністерством оборони України укладені договори на постачання 26,1 тисячі бронежилетів 4 класу захисту. Щоденно здійснюються поставки від 300 до 400 комплектів індивідуального бронезахисту в зону виконання завдань, — зазначив полковник Юрій Гусляков.

За словами офіцера, на сьогодні до війська вже поставлено 18,4 тисячі бронежилетів вітчизняного виробництва. До кінця серпня передбачається повністю задовольнити потребу в бронезахисті бойових підрозділів, задіяних в АТО. Попередньо всі засоби індивідуального захисту проходять тестування на придатність, і лише після цього передаються нашим військовослужбовцям, які виконують завдання за призначенням. До речі, ціна одного бронежилету із захисними пахом та коміром сьогодні складає 4800 гривень (без цих елементів — 4200 грн).

Міністерством оборони також укладено договори на закупівлю 10 тис. кевларових шоломів. Вже розпочато їхнє виробництво в Україні, і поставлено у війська 2350 одиниць. Нині ціна одного кевларового шолому складає 2500 гривень.

Полковник Юрій Гусляков додав, що сьогодні комплектування одностроями мобілізованих військовослужбовців запасу здійснюється польовою формою старого зразка за рахунок непорушних запасів. Проте Генеральним штабом Збройних Сил України розроблено однострої із застосуванням нової конструкції, матеріалів, комплектуючих та фурнітури. Зараз вони постачаються на об’єднані центри забезпечення.

У серпні поточного року передбачене заміна старого обмундирування на нове декільком бригадам. На даний момент на склади вже поставлено майже 15 тисяч комплектів нової форми одягу, пошитої вітчизняним виробником. Варто відзначити, що військовослужбовці, які використовували її під час дослідного носіння, відзначають кращі маскувальні властивості, більш продуману конструкцію, елементи форми та якість тканини. Загалом до кінця 2015 року заплановано здійснити перехід всіх частин і підрозділів Збройних Сил України на нову польову форму одягу.