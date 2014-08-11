Офіцер Віктор Новіцький ціною власного життя врятував пораненого бійця

Колона військової техніки під час переміщення по території, яку тимчасово контролюють сепаратисти, була обстріляна терористами з реактивних систем залпового вогню БМ-21 «Град». Під час обстрілу було поранено бійця-контрактника одної з механізованих бригад. Не зважаючи на шквальний вогонь противника, підполковник Віктор Новіцький встиг надати пораненому першу медичну допомогу і відтягнути його в безпечне місце. На жаль, наступний снаряд обірвав життя самого героя.

Сьогодні, 11 серпня, шикування військовослужбовців управління оперативного командування «Північ» розпочато хвилиною мовчання.

Командування та особовий склад управління оперативного командування «Північ» висловлює щире співчуття рідним та близьким офіцера, який з перших днів антитерористичної операції виконував завдання у визначеному районі, а під час останнього бою ціною власного життя врятував бойового товариша.