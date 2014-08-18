Міноборони планує запровадити програму загальновійськової підготовки громадян до кінця року

Як розповів радник Міністра оборони України Олександр Данилюк, розробкою даної концепції займаються фахівці Міністерства оборони України та Генерального штабу Збройних Сил України. В її основу закладено принцип територіальної оборони — оборони населених пунктів і охорони особливо важливих державних об’єктів.

Також в рамках програми планується вирішити завдання підготовки кадрів для партизанських та диверсійно-розвідувальних мереж, які будуть задіяні у випадку окупації певних територій України в разі відкритої агресії.Читайте такожНа Дніпропетровщині військовослужбовців вчили надавати медичну допомогу на полі бою

При розробці концепції використовується досвід організації національної оборони провідних країн світу. Зокрема, планується, що своєрідний «курс молодого бійця» стане обов’язковим для кожного громадянина України.

Для жінок буде розроблена програма з ухилом на цивільну оборону та медичну підготовку. Перші експериментальні групи будуть набрані у великих містах уже найближчим часом. У підготовці військовозобов’язаних, відзначив радник Міністра оборони України, буде широко застосований досвід ведення бойових дій в ході антитерористичної операції на сході країни.

Під час дводенної інформаційно-показової акції колектив Військової академії в Одесі продемонстрував основні елементи загальновійськової підготовки, надав змогу журналістам — учасникам заходу, перевірити власні сили та навики у різноманітних видах армійського вишколу. Серед іншого майстри масових комунікацій пройшли штурмову смугу перешкод, під час вогневої підготовка вразили зі стрілецької зброї численну кількість мішеней, організували нічну засідку на колону умовного противника та провели атаку на опорний пункт, ознайомилися з основними видами вибухових речовин та мін, здійснили підриви інженерних споруд, випробували усі «принади» польового побуту в таборі Центу забезпечення навчального процесу Військової академії.

На завершення заходу командування навчального закладу запросило гостей ознайомитись з навчально-матеріальною базою військового вишу у пункті постійної дислокації. Представники ЗМІ також відвідали музей академії, в експозиціях якого представлена столітня історія підготовки офіцерських кадрів в Одесі.Читайте такожВ Україну з Косова для підкріплення сил АТО повернуться ще сто миротворців

Фінальним акордом заходу стали показові заняття курсантів на навчально-тренувальному комплексі академії. Тут майбутні офіцери продемонстрували елементи повітряно-десантної підготовки та рукопашного бою.

"Приємно було спостерігати за діями наших гостей-журналістів, які не лише професійно підійшли до висвітлення цього заходу, а й показали пристойний рівень військових навичок, гідний для багатьох цивільних приклад витривалості та завзяття в оволодінні тонкощами армійської підготовки", — підсумував результати дводенного заходу тимчасово-виконуючий обов’язки начальника Військової академії генерал-майор Олег Гуляк.

Також керівник військового вишу зазначив, що проведення інформаційно-показових заходів із залученням представників ЗМІ уже стали доброю традицією для цього навчального закладу, і вони організовуватимуться і надалі.