Порошенко присвоїв чергові військові звання Муженку та Полтораку

Президент України Петро Порошенко присвоїв чергові військові звання генерал-полковника начальнику Генерального штабу – головнокомандувачу Збройних сил України генерал-лейтенанту Віктору Муженку і командувачу Національної гвардії генерал-лейтенанту Степану Полтораку.

Як повідомили УНІАН у прес-службі президента, нові погони генералам глава держави вручив 23 серпня.

Звертаючись до присутніх, Порошенко наголосив на тому, що вони мають зробити усе можливе, щоб слово «генерал» асоціювалося зі словом «герой», а не зі словом «корупція».

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За словами президента, підхід до присвоєння чергових високих звань був «дуже виваженим». «Список мною був скорочений на дві третини. Ключовий критерій – повинні мати, як правило, бойовий досвід перебування у зоні АТО, геройські подвиги», - сказав він.

Разом з тим, глава держави висловив переконання, що присутні виправдають високе звання генерала української армії. «Сьогодні, на жаль, звання генерала девальвовано. Український народ поки що не дуже шанує своїх генералів, на відміну від українського солдата. І я впевнений, що ви своєю службою Вітчизні рішуче піднімете статус і повагу до звання «Генерал українського війська», - наголосив Порошенко.

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Вручаючи нові погони, глава держави високо оцінив внесок командувачів у боротьбу з тероризмом, проведення антитерористичної операції на сході України. «Завдяки вашому мудрому командуванню було здійснено багато успішних операцій», - сказав Порошенко.

Президент також присвоїв чергові військові та спеціальні звання і вручив нові погони ще 18 військовослужбовцям. Відповідні укази глава держави підписав 23 серпня.