РНБО: Сили АТО відступили з Георгієвки (карта АТО)

15:44, 01 вересня 2014
Військо
0 0

Українські військові на Луганському напрямку отримали наказ і організовано відійшли з селища Георгієвка, розташованого на трасі Луганськ – Красний Луч – Сніжне та аеропорту "Луганськ".

REUTERS

Зважаючи на точність ударів, обстріл цих територій вели професійні артилеристи ЗС РФ. Крім того, зафіксована велика концентрація російських сил навколо райцентру Лутугине й на підступах до міста Щастя на північному березі Сіверського Донця, повідомляє інформаційно-аналітичний центр РНБО.

Водночас збройні сили України забезпечують оборону Маріуполя на рубежі: н.п. Староласпа – Роздольне – Комсомольське. Для недопущення пересування супротивника в напрямку Новоазовськ – Маріуполь, мобільними групами підрозділів батальйонів територіальної оборони організовано пости на найбільш небезпечних напрямках ймовірного руху ворога.

Читайте такожВійська РФ наносили точкові ракетні удари по аеропорту у Луганську - ШкірякОсобовому складу ЗС України вдалось відбити напад диверсійно-розвідувальної групи на ділянці блокпосту у районі мосту через річку Сіверський Донець, напрямок траси Ізюм-Артемівськ.

Загалом протягом доби сили АТО знищили установку «Град», бронетранспортер, бойову розвідувальну десантну машину, КАМАЗ та близько 80 бойовиків.

Дивитися карту вищої якості.

Сили АТО забезпечують оборону Маріуполя

Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter