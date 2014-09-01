РНБО: Сили АТО відступили з Георгієвки (карта АТО)
Українські військові на Луганському напрямку отримали наказ і організовано відійшли з селища Георгієвка, розташованого на трасі Луганськ – Красний Луч – Сніжне та аеропорту "Луганськ".
Зважаючи на точність ударів, обстріл цих територій вели професійні артилеристи ЗС РФ. Крім того, зафіксована велика концентрація російських сил навколо райцентру Лутугине й на підступах до міста Щастя на північному березі Сіверського Донця, повідомляє інформаційно-аналітичний центр РНБО.
Водночас збройні сили України забезпечують оборону Маріуполя на рубежі: н.п. Староласпа – Роздольне – Комсомольське. Для недопущення пересування супротивника в напрямку Новоазовськ – Маріуполь, мобільними групами підрозділів батальйонів територіальної оборони організовано пости на найбільш небезпечних напрямках ймовірного руху ворога.
Читайте такожВійська РФ наносили точкові ракетні удари по аеропорту у Луганську - ШкірякОсобовому складу ЗС України вдалось відбити напад диверсійно-розвідувальної групи на ділянці блокпосту у районі мосту через річку Сіверський Донець, напрямок траси Ізюм-Артемівськ.
Загалом протягом доби сили АТО знищили установку «Град», бронетранспортер, бойову розвідувальну десантну машину, КАМАЗ та близько 80 бойовиків.
Дивитися карту вищої якості.