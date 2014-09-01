РНБО: Сили АТО відступили з Георгієвки (карта АТО)

Зважаючи на точність ударів, обстріл цих територій вели професійні артилеристи ЗС РФ. Крім того, зафіксована велика концентрація російських сил навколо райцентру Лутугине й на підступах до міста Щастя на північному березі Сіверського Донця, повідомляє інформаційно-аналітичний центр РНБО.

Водночас збройні сили України забезпечують оборону Маріуполя на рубежі: н.п. Староласпа – Роздольне – Комсомольське. Для недопущення пересування супротивника в напрямку Новоазовськ – Маріуполь, мобільними групами підрозділів батальйонів територіальної оборони організовано пости на найбільш небезпечних напрямках ймовірного руху ворога.

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Загалом протягом доби сили АТО знищили установку «Град», бронетранспортер, бойову розвідувальну десантну машину, КАМАЗ та близько 80 бойовиків.

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