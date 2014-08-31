У Маріуполі готуються до приходу ворожої армії: мешканці риють окопи, а готелі заповнили журналісти

Про це йдеться у сюжеті ТСН.Тиждень.

У Новоазовську атмосфера неспокійна: всюди немісцеві озброєні люди з автоматами, на вулицях - танки з символікою "ДНР".

Самі окупанти наголошують, що прийшли захищати місцевих жителів і не приховують, що вони - з Росії.

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"Наша ціль просто допомогти населенню звільнитися від нацистів", - говорить один з окупантів, який приїхав на Донбас з Уралу.

Від Новоазовська до Маріуполя якихось півсотні кілометрів.

Місцеві мешканці допомагають будувати фортифікаційні споруди, долучилися підприємства та комунальні службі. Ніхто не збирається здавати місто просто так.

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В готелях Маріуполя немає вільних місць - усі зайняли міжнародні кореспонденти. А ще у банкоматах закінчилася готівка й не на всіх заправках є паливо.

Мешканці Маріуполя записуються на курси виживання й медичної допомоги.