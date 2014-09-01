Силовики знищили 80 бойовиків, установку "Град" та бронетехніку терористів на Донбасі

Про це йдеться у повідомленні прес-служби штабу АТО.Читайте такожУкраїнська авіація завдала ракетно-бомбового удару по позиціях бойовиків на Луганщині

"Протягом доби втрати противника складають – 1 установка БМ 21 “Град” , 1бронетранспортер,1 бойова розвідувальна десантна машина, 1 КАМАЗ та близько 80 бойовиків", - йдеться у повідомленні штабу.