Силовики знищили 80 бойовиків, установку "Град" та бронетехніку терористів на Донбасі
10:03, 01 вересня 2014Політика
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Силовики знищили терористів та їх бронетехніку на Донбасі.
REUTERS
Про це йдеться у повідомленні прес-служби штабу АТО.Читайте такожУкраїнська авіація завдала ракетно-бомбового удару по позиціях бойовиків на Луганщині
"Протягом доби втрати противника складають – 1 установка БМ 21 “Град” , 1бронетранспортер,1 бойова розвідувальна десантна машина, 1 КАМАЗ та близько 80 бойовиків", - йдеться у повідомленні штабу.
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