Делегація Міноборони України взяла участь у конференції «Україна — тест для Європи»

Українська сторона взяла участь також у Міжнародному салоні оборонної промисловості м. Кельце «MSPO», повідомляє Міноборони України.

Під час відвідування виставки українська делегація ознайомилася з розробками та технологіями в галузі виробництва озброєння та військової техніки, провела переговори з представниками іноземних компаній-учасниць з питань взаємовигідного військово-технічного співробітництва.

Заступник Міністра оборони України взяв участь у конференції «Україна — тест для Європи» та виступив щодо обстановки в районі південного сходу України, було висвітлено реальну ситуацію, що склалася в Україні. Генерал-лейтенант Олександр Ліщинський висловив учасникам вдячність за активну підтримку територіальної цілісності і непорушності кордонів України, а також підкреслив, що врегулювання регіональної ситуації, що склалася на цей час, потребує консолідації зусиль.

Також заступник Міністра оборони України генерал-лейтенант Олександр Ліщинський зустрівся з Державним секретарем Міністерства національної оборони Республіки Польща Чеславом Мрочиком. В ході зустрічі було обговорено найбільш актуальні питання як двостороннього співробітництва в оборонній сфері, так і у контексті ролі Польщі на форумі ЄС і НАТО з надання нашій державі підтримки у період українсько-російського протистояння. Українська делегація висловила вдячність польській стороні за підтримку та готовність надавати всебічну допомогу Збройним Силам України у сучасних умовах.