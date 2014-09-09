Міноборони спростовує інформацію про продаж озброєння та військової техніки

Про це йдеться у повідомлені прес-служби Міноборони.

Міністерство оборони України офіційно повідомляє, що факти, викладені у матеріалі щодо здійснення торгівлі оборонним відомством озброєнням та військовою технікою не відповідають дійсності, йдеться у повідомленні.

Відчуження військового майна Збройних Сил здійснюється через уповноважені Кабінетом Міністрів України підприємства та організації у порядку, визначеному постановою КМУ від 28 грудня 2000 р. № 1919 (зі змінами), шляхом укладання з ними договорів комісії.

Перелік таких підприємств оприлюднено на офіційному сайті Міністерства оборони України у розділі «Відчуження військового майна» (рубрики «Суб’єкти підприємницької діяльності, уповноважені КМУ відчужувати військове майно» — «Перелік уповноважених підприємств»).

Перелік військового майна, яке пропонується до відчуження, затверджує Кабінет Міністрів України.

Відповідно до Закону України «Про Державний бюджет України на 2014 рік» на Міністерство оборони України покладено завдання забезпечити надходження 355,0 млн. грн. від реалізації надлишкового озброєння, військової та спеціальної техніки Збройних Сил України.

Зазначені кошти спрямовуються: 50% — до загального фонду державного бюджету України;50% — до спеціального фонду державного бюджету України для фінансування будівництва (придбання) житла для військовослужбовців Збройних Сил України.

Довідково: Станом на 08.09.2014 отримано лише 62,9 млн. грн.

Згідно з укладеними між Міністерством оборони України та уповноваженими підприємствами договорів комісії передано на реалізацію:

у квітні 2013 року — шляхопрокладчик БАТ-2 — 1 од.,

у березні 2014 року — інженерну машину розгородження ІМР — 1 од.

Дана військова техніка 4 категорії, за технічним станом була не придатною до використання та потребувала капітального ремонту.

Траншейні екскаватори МДК-3 у 2013-2014 роках не реалізовувалися. Договори комісії на відчуження та реалізацію автомобілів КАМАЗ у 2013-2014 роках не укладалися, відчуження уповноваженими підприємствами не проводилося.

Згідно з укладеними договорами комісії в 2013 році було реалізовано 8 одиниць БРДМ-2.

У відомстві повідомляють, що відчуження зазначеної у статті зброї та військової техніки здійснювалося у січні-квітні 2014 року на підставі договорів комісії. На той час розпоряджень про заборону або призупинення відчуження надлишкового військового майна, озброєння та боєприпасів не було. Відчуження вказаного майна відбувалося у відповідності до умов діючого законодавства.

З 04 липня 2014 року у зв’язку із скасуванням Міністром оборони України довіреності на право заключення договорів та закінченням 15 серпня 2014 року дії переліків військового майна, відчуження будь-якого військового майна, озброєння та військової техніки Міністерством оборони не здійснюється.

Разом з тим, відповідно до постанови КМУ № 1282 від 29 серпня 2002 року (зі змінами) та постанови КМУ № 376 від 26 серпня 2014 року, для забезпечення сил АТО станом на 08 вересня 2014 року до МВС, СБУ, ДПСУ та інших військових формувань безоплатно передано: бронетанкової та автомобільної техніки — 176 од., важкого озброєння — 6 341 од., пересувних ремонтних засобів — 15 од. та визначену кількість стрілецької зброї та боєприпасів. Всього на суму близько 310 млн. грн.