У Міноборони спростували інформацію про закупівлю неякісних військово-польових костюмів

У Міноборони розповіли про нові військово-польові костюми, які шиють у Києві та Одесі.

"Звертаю вашу увагу на те, що нових польових костюмів у війська вже поставлено майже 40 тисяч. Вони виготовляються з тканини, яка виробляється в Україні. Артикул цієї тканини «2701», це означає: 53 відсотки — бавовна, 47% — поліестр, який має властивості частково захищати від вологи", — повідомив начальник фінансово-економічного управління Департаменту державних закупівель та постачання матеріальних ресурсів Міністерства оборони України полковник Олександр Інжиєвський, відповідаючи на запитання представників ЗМІ стосовно появи в Інтернеті повідомлень щодо військових костюмів низької якості.

За словами офіцера, фото костюму, які оприлюднені в Інтернеті, на жаль, низької якості, тому поки що неможливо достеменно дослідити звідки він взявся і в яких умовах його палили.

"Так, він схожий на той костюм, який ми шиємо та поставляємо військовослужбовцям. У нас також є певна інформація, що на ринку України з’явилися неякісні костюми, схожі за зразком на наші. Але наш польовий військовий костюм — це абсолютно нова розробка, він був введений в дію два місяці тому. Шиється в Києві та Одесі. Ви могли бачити нову польову форму військовослужбовців 24 серпня на Параді військ. У неї був одягнений зведений батальйон. У зимовому варіанті такий самий зовнішній матеріал, тільки він утеплений зсередини", — розповів полковник Олександр Інжиєвський.

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Офіцер повідомив, що військові представництва контролюють процес виготовлення польової форми одягу від моменту розкрою тканини до прийому готової продукції. Це відбувається не на складі, не на базі, а безпосередньо на виробництві.

Полковник Олександр Інжиєвський звернувся до представників ЗМІ: якщо є конкретні факти появи костюмів низької якості, надати їх, щоб по кожному з них дослідити та розібратися.

Начальник Управління преси та інформації Міністерства оборони України підполковник Богдан Сеник додав, що костюми, які постачає Міноборони військовослужбовцям Збройних Сил України, попередньо проходили випробування в певних підрозділах. І військові самі надавали оцінку якості та зручності цих костюмів у різних ситуаціях.

"Якщо називати речі своїми іменами, є, звичайно, і спроби різноманітних псевдовиробників, і певні політичні інсинуації в дусі інформаційно-психологічних кампаній, які зараз мають місце", — зазначив підполковник Богдан Сеник та ще раз закликав ЗМІ перевіряти інформацію з офіційних джерел.