На Житомирщині відбулося злагодження особового складу підрозділів інженерного забезпечення

На Житомирщині, на базі однієї з частин 8 армійського корпусу Сухопутних військ ЗС України, сформовано дві роти, призначення яких — інженерне забезпечення дій та операцій підрозділів Збройних Сил.

Усі військові поповнили лави війська у зв’язку з частковою мобілізацією та мають необхідні облікові спеціальності. До командного складу увійшли відмобілізовані офіцери, які проходили допідготовку в Центрі розмінування Збройних Сил України.

Після вивчення керівним складом соціально-психологічних та морально-ділових якостей, з’ясування фахового рівня та лідерських можливостей військовослужбовців було проведено розстановку особового складу згідно зі штатом, видано стрілецьку зброю, бойову техніку та озброєння.

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Бойове злагодження розпочалося з індивідуальної підготовки кожного військовослужбовця під безпосереднім керівництвом офіцерів управління 8 армійського корпусу. В ході занять особлива увага приділялася вогневій та медичній підготовкам. Під час другого етапу практичного вишколу були проведені заняття зі спеціальної та тактико-спеціальної підготовок.

За оцінкою військово-інженерних спеціалістів, командування полку та управління 8 армійського корпусу, підрозділи визнані готовими до виконання завдань за призначенням.