На Житомирщині померла найвища людина світу

Про це УНІАН повідомили у селищній раді села Подолянці.

Поховання Стадника заплановане на завтра, 26 серпня.

Читайте такожУ США помер найстарший чоловік планети за версією Книги рекордів ГіннесаЗа даними журналіста Артура Самарцева, Стадник помер від крововиливу у мозок.

Як повідомляв УНІАН, Леонід Стадник - був найвищою людиною планети серед людей, що нині живуть. Його зріст - 2 метри 57 сантиметрів.