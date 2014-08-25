На Житомирщині померла найвища людина світу
15:52, 25 серпня 2014Суспільство
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Вчора у селі Подолянці Чуднівського району Житомирської області на 44-му році життя померла найвища у світі людина - Леонід Стадник.
Помер Леонід Стадник / Фото УНІАН
Про це УНІАН повідомили у селищній раді села Подолянці.
Поховання Стадника заплановане на завтра, 26 серпня.
Читайте такожУ США помер найстарший чоловік планети за версією Книги рекордів ГіннесаЗа даними журналіста Артура Самарцева, Стадник помер від крововиливу у мозок.
Як повідомляв УНІАН, Леонід Стадник - був найвищою людиною планети серед людей, що нині живуть. Його зріст - 2 метри 57 сантиметрів.
На Житомирщині помер найвищий житель планети - Леонід Стадник
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