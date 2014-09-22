Армійські стрільці здобули нагороди різного ґатунку на чемпіонаті світу

Програма світової першості передбачала турніри з кульової та стендової стрільби. У складі збірної команди України змагалося 38 спортсменів. Загалом українські спортсмени вибороли дві ліцензії на Ігри літньої Олімпіади 2016 року (О. Костевич та С. Куліш) і здобули дев’ять медалей різного ґатунку: чотири з яких - в активі львівських армійців, повідомляє сайт Міністерства оборони.

Зокрема, майор збройних сил Олександр Петрів виборов срібну особисту та дві золоті командні медалі (пістолет - вправа МП-10, РП-5), працівник збройних сил Павло Коростильов - 2 золоті командні (пістолет - вправа МП-10, РП-5), майор Леся Леськів - бронзову командну (гвинтівка - вправа МГ-9), капітан Наталія Кальниш - бронзову командну (гвинтівка - вправа МГ-9).