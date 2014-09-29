РНБО: Бойовики зранку припинили обстріли позицій сил АТО по всьому фронту (мапа АТО)

13:05, 29 вересня 2014
Військо
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Сьогодні з 7.00 обстріли бойовиками позицій сил АТО на сході України припинилися по всій лінії протистояння.

REUTERS

Як передає кореспондент УНІАН, про це сьогодні на брифінгу в Києві повідомив речник Інформаційно-аналітичного центру РНБО Андрій Лисенко.

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За його словами, чутно інколи лише поодинокі постріли.

Як повідомляв УНІАН, за добу в зоні проведення антитерористичної операції загинули 9 і поранено 27 українських військовослужбовців

Мапа ситуації в зоні АТО

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