РНБО: Бойовики зранку припинили обстріли позицій сил АТО по всьому фронту (мапа АТО)

Як передає кореспондент УНІАН, про це сьогодні на брифінгу в Києві повідомив речник Інформаційно-аналітичного центру РНБО Андрій Лисенко.

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За його словами, чутно інколи лише поодинокі постріли.

Як повідомляв УНІАН, за добу в зоні проведення антитерористичної операції загинули 9 і поранено 27 українських військовослужбовців.